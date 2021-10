Giovedì 21 ottobre 2021 - 14:28

Emissioni gas: in RSE ricerca, formazione e prove valutative

Nel centro ricerca l'unico impianto Loop d'Italia

Milano, 20 ott. (askanews) – E’ in corso a Milano, presso la sede RSE – Ricerca di Sistema Energetico – la nuova campagna di prove valutative per la misura di inquinanti nelle emissioni in atmosfera da sorgenti fisse. L’iniziativa -unica in tema di controllo e monitoraggio ambientale – è stata suddivisa in 4 sessioni settimanali tra ottobre e novembre è sta raccogliendo grande favore da parte delle squadre delle strutture del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente, che stanno lavorando presso l’impianto Loop di RSE.“Le analisi sugli impianti sono attività potenzialmente critiche e siamo gli unici in Italia, tra i primi 4 in Europa e tra i pochi al mondo a disporre di un impianto Loop – ha spiegato il coordinatore del progetto Domenico Cipriano, del Dipartimento Sviluppo sostenibile e Fonti Energetiche di RSE – Specificatamente progettato e realizzato da RSE, l’impianto simula, in modo metrologicamente controllato, l’emissione in atmosfera di un camino”, L’attività si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa firmato da RSE e ISPRA, coinvolge le Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ed è realizzata in partnership con Sapio.Compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile: sono queste dunque le linee guida delle recenti iniziative RSE realizzate in collaborazione con ISPRA, Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale, e le Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).Ricerca per RSE e anche tanta formazione nei confronti di colleghi e operatori che avranno un ruolo cruciale, oltre che legale, nelle misure degli inquinanti gassosi nelle emissioni in atmosfera e nella gestione degli odori in ambito industriale. L’impegno che vede protagonista RSE si inserisce proprio in tale ambito, con iniziative su tutto il territorio nazionale che vedono coinvolti gli enti che realizzano misurazioni nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio ambientale e della relativa strumentazione.In tale contesto si colloca l’edizione 2021 della “Scuola odori industriali”, organizzata da RSE, in collaborazione con ISPRA e Arpa Friuli Venezia Giulia: un successo in termini di partecipazioni, con oltre 600 prenotati a ciascuna sessione, per lo più appartenenti alla Pubblica Amministrazione e un 30% provenienti da realtà e aziende private. L’edizione 2021 dell’iniziativa ha fatto seguito alla già virtuosa esperienza del 2020, che aveva registrato 10.000 ore di formazione e un risparmio, per la sua natura da remoto, di 20.000 ore di viaggio; quasi 1 milione di euro per il sistema SNPA e delle PA in generale. 125 tonnellate di CO2 emessa, pari a quella assorbita da 2500 alberi in un anno.Cipriano ha evidenziato la necessità di ristabilire le non prorogabili attività in presenza, come quelle che si stanno svolgendo in queste settimane presso la sede RSE di Milano, ovvero i confronti inter-laboratorio e l’addestramento in materia di misura di emissioni in atmosfera: un’attività che si inserisce nel più ampio protocollo di intesa firmato da RSE e ISPRA. Il progetto prosegue le precedenti esperienze svolte nel 2018 e 2019, a seguito di una sperimentazione biennale. L’attività, che la pandemia ha impedito di svolgere nel 2020, riunisce quest’anno 18 squadre provenienti da diverse strutture del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (composto da ISPRA e da 21 agenzie territoriali di protezione dell’ambiente), con circa 45 operatori. “È l’occasione non solo di valutare oggettivamente la qualità delle prestazioni analitiche dei laboratori nella loro normale attività di controllo ambientale, ma è anche un momento di confronto tra i diversi operatori, di scambio di informazioni e di esperienze e di formazione del personale addetto alle misure- ha affermato Paolo de Zorzi, responsabile Area metrologia del Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori di ISPRA – Le prove sono un ulteriore passo verso l’armonizzazione di metodi e procedure per il controllo e il monitoraggio ambientale”.La nuova campagna di prove valutative per la misura di inquinanti nelle emissioni in atmosfera da sorgenti fisse, che è stata suddivisa in 4 sessioni settimanali tra ottobre e novembre, sta raccogliendo grande favore da parte delle squadre delle strutture del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente, che stanno lavorando presso l’impianto Loop. RSE ne ha sentite alcune.A sottolineare l’unicità dell’esperienza anche l’APPA della provincia di Trento, accreditata per questo tipo di prove, anche se tale attività rappresenta un impegno marginale nell’ambito in cui opera. “L’esperienza condivisa dai colleghi ci è utile per puntare a una sempre crescente qualità nel nostro lavoro. Avere la possibilità di vedere il funzionamento della strumentazione di altre squadre e raccogliere testimonianze provenienti da territori che hanno caratteristiche diverse dal nostro è molto costruttivo”.Diverse le analisi condotte da ARPA Puglia, con strumentazione portatile e con un laboratorio mobile pensato per effettuare anche il monitoraggio delle emissioni sul lungo periodo, in pratica una cabina di analisi su quattro ruote. “Un’esperienza molto positiva: per alcune nostre squadre è la prima volta, per altre è una nuova sessione di un circuito di sperimentazioni che negli anni ha portato a buoni risultati”.A rendere possibili i test l’importante collaborazione con Sapio, da anni partner tecnico di RSE e produttore di gas industriali, che nell’iniziativa specifica fornisce le bombole di gas su cui le squadre effettuano le prove.Lfe