Martedì 5 ottobre 2021 - 20:20

Von der Leyen: affronteremo tema caro energia ai vertici Ue

Ipotesi scorte strategiche gas e sganciarne prezzo da elettricità

Lussemburgo, 5 ott. (askanews) – I capi di Stato e di governo dell’Ue parleranno della questione dell’impennata dei prezzi dell’energia, e di come mitigarne l’impatto negativo sulle famiglie e sulle imprese, non solo alla cena di lavoro del vertice informale che avrà luogo stasera a Brdo, in Slovenia, ma anche al Consiglio europeo formale che si svolgerà a Bruxelles il 21 e 22 ottobre. Lo ha annunciato oggi a a Tallinn, in Estonia, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa per l’approvazione de Pnrr (Piano nazionale di represa e resilienza) estone.Von der Leyen ha precisato che, mentre per il medio-lungo termine va perseguito e realizzato il Green Deal europeo, con i massicci che prevede per le rinnovabili e l’abbandono graduale delle fonti fossili, tra le misure “di breve termine” potrebbero esserci anche la creazione di “scorte strategiche” di gas dell’Ue, e una “disaccoppiamento” dei prezzi al consumo dell’energia elettrica dai prezzi di mercato del gas, secondo quanto chiedono soprattutto la Spagna e la Francia.“E’ molto importante per il pubblico – ha detto la presidente della Commissione – sapere che abbiamo prezzi dell’energia così alti perché il prezzo del gas è aumentato in modo drastico”. Invece, “il prezzo delle rinnovabili è stato stabile ed è calato nel corso degli anni. Poi – ha sottolineato von der Leyen – c’è una seconda componente importante: con le rinnovabili, che sono prodotte a casa nostra, siamo indipendenti, e questo è positivo, mentre invece siamo molti dipendenti dalle importazioni dei fornitori per il gas, al 90%, e per il petrolio al 97%”.“I prezzi del gas – ha spiegato la presidente della Commissione – crescono a causa della ripresa economica, e quindi della domanda che aumenta, mentre l’offerta non cresce altrettanto; quindi siamo molto grati alla Norvegia perché sta aumentando la produzione (di gas, ndr), ma questo non sembra essere il caso in Russia, ad esempio. Insomma per il medio-lungo termine è molto chiaro che dobbiamo investire nel Green Deal europeo, nelle rinnovabili: è la nostra produzione, siamo indipendenti, sono stabili nel prezzo e buone per il futuro”.Quanto alle misure da prendere per il breve termine, ha aggiunto von der Leyen, “penso che ne discuteremo al Consiglio europeo” dei capi di Stato e di governo “non solo stasera, ma anche alla riunione formale del Consiglio fra due settimane: che cosa fare con lo stoccaggio, la questione delle riserve strategiche, e guarderemo nel complesso alla composizione dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato Ue”.“I prezzi sono alti a causa degli elevati prezzi del gas; dobbiamo guardare alla possibilità di ‘disaccoppiare’ sul percato questi prezzi”, ovvero spezzare il legame fra le tariffe dell’energia elettrica e quelle del gas, “perché – ha concluso von der Leyen – abbiamo fonti di energia molto più economiche, come le rinnovabili”.