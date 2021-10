Lunedì 4 ottobre 2021 - 13:19

Settesoli: oltre il biologico con il progetto Alta Qualità Bio

Prima cooperativa in Italia, parametri più restrittivi di quelli Ue

Roma, 4 ott. (askanews) – Parametri più restrittivi di quelli previsti dai regolamenti comunitari in vigore per le coltivazioni a conduzione biologica. Cantine Settesoli è la prima cooperativa vitivinicola nazionale ad applicare il progetto Alta Qualità Bio, un’iniziativa volta a salvaguardare e valorizzare il territorio, la comunità agricola e la qualità dei prodotti.Con la campagna agricola 2021, Cantine Settesoli, che coinvolge 78 produttori in conduzione biologica, ha dato il via al progetto la cui applicazione prevede un disciplinare interno che limiterà ulteriormente i valori consentiti di residui dall’uso di fosfiti o loro metaboliti garantendo così un vino biologico di altissima qualità. Per verificare i valori di queste componenti Cantine Settesoli effettuerà, a monte degli oltre 30.000 controlli già in vigore sui prodotti finiti e semilavorati, esami specifici con prelievi in vigneto (foglie e uve), in diversi periodi dell’anno.I conferitori di Alta Qualità Bio, le cui uve non risulteranno in linea con i parametri previsti dal disciplinare interno, verranno esclusi dal progetto per un periodo proporzionale al superamento dei limiti previsti. Per limitare queste evenienze e supportare i soci aderenti ad Alta Qualità Bio, l’Ufficio Tecnico di Cantine Settesoli fornirà periodicamente informazioni ed indicazioni sulle più adeguate tecniche di gestione finalizzate al raggiungimento dei parametri.“Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo cammino e l’intento è quello di investire con sempre più determinazione e tempestività nel progetto Alta Qualità Bio. Una decisione – sottolinea il presidente Giuseppe Bursi – che nasce dalla volontà di alzare ulteriormente il livello della produzione biologica in essere, portando linee guida sempre più rigorose che abbiamo sviluppato partendo dall’interno, nella nostra stessa realtà cooperativa”.