Giovedì 30 settembre 2021 - 16:04

Patuanelli: tavolo vino il 5 ottobre, a odg anche caso Prosek

Con le organizzazioni della filiera vitivinicola

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 set. (askanews) – Il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli ha convocato per il prossimo 5 ottobre alle 12 le organizzazioni della Filiera vitivinicola per un confronto sulle priorità e le tematiche urgenti del settore, tra cui la questione del Prošek croato, su cui il Mipaaf ha già attivato uno specifico tavolo tecnico.All’incontro del Tavolo vino, cui prenderà parte anche il Sottosegretario alle politiche agricole con delega sul vitivinicolo Gian Marco Centinaio, saranno collegati in videoconferenza i presidenti di Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Unione Italiana Vini e il coordinatore gruppo vino di Alleanza delle Cooperative Italiane.