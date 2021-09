Giovedì 30 settembre 2021 - 15:02

Dalpiaz (Alleanza coop) vicepresidente ortofrutta Copa Cogeca

L'organizzazione di rappresentanza delle cooperative agricole Ue

Roma, 30 set. (askanews) – Alessandro Dalpiaz è stato eletto oggi, in qualità di rappresentante dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, Vice presidente del gruppo di lavoro ortofrutta del Copa Cogeca, l’organizzazione di rappresentanza delle cooperative agricole e degli agricoltori europei con sede a Bruxelles.Laureato in Scienze Agrarie all’Università di Padova, dal 1998 è Direttore dell’Apot, Associazione Ortofrutticoli del Trentino che rappresenta più di 5.000 produttori ortofrutticoli. Nel 2004 ha assunto la direzione di Assomela, cooperativa che riunisce 12 Organizzazioni di Produttori e che rappresentano l’80% del settore melicolo nazionale. È stato inoltre Presidente della World Apple and Pears Association (WAPA) dal 2009 al 2011. Dal 1988 al 1998 ha diretto l’Azienda Agricola dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, ora Fondazione Edmund Mach.In Alleanza Cooperative è da oltre dieci anni membro del Coordinamento del settore Ortofrutticolo, che associa oltre 900 cooperative per un fatturato che sfiora i 9 miliardi di euro. “Siamo molto orgogliosi che la Vice presidenza del gruppo di lavoro ortofrutta sia stata assegnata ad un dirigente cooperativo con una robusta esperienza europea e internazionale come Alessandro Dalpiaz”, ha dichiarato il coordinatore ortofrutticolo di Alleanza Cooperative Davide Vernocchi. “Sono sicuro che lavorerà intensamente, attraverso un importante gioco di squadra con le istituzioni nazionali ed europee, per tutelare e rafforzare il comparto e far fronte alle difficoltà che sta attraversando”, ha concluso. Dalpiaz succede a Sergio Tondini, che aveva rivestito lo stesso ruolo nei precedenti due mandati.