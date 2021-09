Mercoledì 29 settembre 2021 - 09:14

KFC: non sprecare, buste take away per concludere a casa i pasti

Invito nella Giornata internazionale sugli sprechi alimentari

CONDIVIDI SU:





















Milano, 29 set. (askanews) – Non sprecare cibo: ciò che non si riesce a mangiare al ristorante si può portare a casa, ciò che il ristorante non riesce a servire va donato. E’ l’invito che Kentucky Fried Chicken, da anni impegnata nel contrastare lo spreco alimentare, rivolge ai suoi clienti; è l’impegno che la catena di ristoranti ribadisce e conferma attraverso la collaborazione con il Banco Alimentare. Un invito che il Colonnello Sanders – l’icona del marchio KFC – rilancia in occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza sulle perdite e sprechi alimentari istituita dalla FAO in collaborazione con l’Environment Program delle Nazioni Unite e che rende più facile da seguire: in tutti i 49 ristoranti KFC in Italia, chi non finisce il pollo che ha ordinato nel ristorante può portarlo a casa nel bucket, chiuso con il suo coperchio e utilizzando un sacchetto per il take away che si può richiedere in cassa.Come impegno diretto contro lo spreco KFC ha esteso anche in Italia il programma che prevede il recupero e la donazione dei prodotti in eccedenza grazie alla partnership con la Fondazione Banco Alimentare: dal 2017 i ristoranti KFC hanno donato nel nostro Paese 46.000 pasti a 19 organizzazioni che assistono persone in difficoltà sul territorio. Si tratta del progetto Harvest, che coinvolge ad oggi 19 ristoranti in 7 regioni dal Veneto alla Sicilia. KFC è stata la prima azienda della ristorazione veloce nel nostro Paese a intraprendere, già dal 2017, un’iniziativa strutturata di recupero e donazione delle eccedenze alimentari, ed è ancora oggi l’unica del settore a portare avanti un progetto continuativo di questo tipo. La partnership con la Fondazione Banco Alimentare e la collaborazione con la rete territoriale dell’organizzazione sono elementi chiave del successo dell’iniziativa.Il pollo fritto di KFC che non viene venduto nell’arco della giornata viene raccolto in appositi sacchetti ad uso alimentare ed etichettato con le informazioni necessarie, inclusa la data di scadenza. Il pollo così confezionato viene quindi congelato e conservato nelle celle frigorifere all’interno del ristorante. Ogni settimana il Banco Alimentare ritira e trasporta il prodotto, in apposite borse termiche, e lo consegna alla struttura destinataria della donazione sul territorio. Il pollo viene poi distribuito, ancora congelato e confezionato, alle persone assistite dalle organizzazioni caritative oppure riutilizzato dalle strutture stesse per preparare i pasti nelle loro mense. È possibile conoscere ulteriormente le iniziative anti-spreco di KFC sul sito kfc.it.