Mercoledì 22 settembre 2021 - 22:40

Agroalimentare, a Flara holding il 100% di Apicoltura Piana

Riacquistate il 60% delle quote da Naturalia Ingredients

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 set. (askanews) – Flara Holding, di proprietà della famiglia Mengoli, ha deciso il riacquisto del 60% delle quote di Apicoltura Piana, in passato cedute a Naturalia Ingredients S.r.l, società che faceva capo a SECI Holding (Gruppo Industriale Maccaferri).Attraverso questa iniziativa, Flara Holding conferma il proprio impegno verso il settore food che, anche in un contesto economico critico come quello dei mesi scorsi, ha confermato i propri trend anti-ciclici evidenziando valori di crescita interessanti.Apicoltura Piana è una realtà storica del mercato che produce e confeziona miele e semilavorati di alta qualità, sia a marchio Piana Miele che per conto terzi (PL). L’azienda ha registrato nel 2020 un valore della produzione pari a oltre 22 milioni di euro, con una crescita del 9,5% rispetto all’anno precedente. Positivi anche il Margine Operativo Lordo (MOL) e il Margine Operativo Netto (MON), incrementati rispettivamente del 34% e del 36% rispetto al 2019.Tra gli obiettivi legati alla riacquisizione del 100% delle quote da parte di Flara Holding, la forte volontà di valorizzare un’azienda storica che, grazie alla passione e all’impegno delle persone che vi operano, ha assunto un ruolo sociale, oltre che economico, all’interno della comunità nella quale è insediata. A conferma del proprio impegno, Flara Holding ha chiuso anche l’accordo per l’acquisto dello storico stabilimento di Apicoltura Piana di Castel San Pietro Terme.