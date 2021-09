Lunedì 20 settembre 2021 - 12:14

Sostenibilità, accordo tra Callipo e Università Reggio Calabria

Per la valorizzazione degli scarti di lavorazione del pesce

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 set. (askanews) – L’economia circolare e la sostenibilità sono al centro dell’accordo di durata triennale firmato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (Diceam) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Callipo Conserve Alimentari, azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità. Una collaborazione nata con l’obiettivo di valorizzare gli scarti della lavorazione del tonno, inclusi i fanghi di depurazione, per trasformarli in prodotti ad alto valore aggiunto di omega-3, bioenergia e fertilizzanti organici. In questo modo si estende la vita utile dei prodotti e si riducono, al tempo stesso, le emissioni di CO2.I temi al centro dell’accordo sono quelli dell’economia circolare blu e verde e hanno come obiettivo la trasformazione degli scarti della lavorazione industriale del tonno in nuove preziose risorse per la nutraceutica, la produzione di energia e di biofertilizzanti. Gli studenti dei corsi di laurea DICEAM in Ingegneria Industriale ed Ingegneria Civile e Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile avranno, inoltre, la possibilità di svolgere tirocini e tesi di laurea collegati ai temi di ricerca oggetto dell’accordo, spiega Giovanni Leonardi, direttore del Dipartimento DICEAM.Grazie a questa rete di laboratori sono stati presentati i primi risultati sulla valorizzazione degli scarti di pesce in occasione di “Slow Fish 2021” a Genova. Tra le attività già sperimentate un nuovo processo sostenibile per il recupero di un olio naturale ricco di omega-3, acido eicosapentaenoico (EPA), acido docosaesaenoico (DHA), vitamina D3 e zeaxantina, partendo dagli scarti di lavorazione dell’acciuga. Il prodotto solido residuo derivante dal processo di estrazione è stato ulteriormente valorizzato per la produzione di gas metano e biofertilizzanti.