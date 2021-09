Sabato 18 settembre 2021 - 12:29

Olio, il siciliano Elio Menta nuovo presidente frantoiani di Foa

Associazione Frantoi oleari associati ha eletto il nuovo cda

Roma, 18 set. (askanews) – È l’avvocato siciliano Elio Maria Menta, proprietario del frantoio Terra Surti di Sortino (Siracusa), il nuovo presidente di FOA, Frantoi Oleari Associati. Lo ha stabilito l’assemblea dei soci riunitasi nei giorni scorsi a Roma durante Evootrends, l’evento organizzato da Unaprol e Fiera Roma. L’associazione, che ha avviato da poco la sua attività, al momento conta oltre 200 strutture in tutto il territorio nazionale.Durante l’assemblea sono stati nominati anche il vicepresidente, il pugliese Pietro Leone, e il consiglio di amministrazione composto dal siciliano Mario Terrasi, dal calabrese Michele Librando, della Calabria, dai pugliesi Maria Francesca Di Martino e Piervito Colonna, da Angelo Petolicchio della Campania, Gennaro Montecchia dell’Abruzzo, Pietro Scibilia del Lazio, Domenico Fazio della Toscana e Aurelio Possa della Sardegna.“Ringrazio i soci per la fiducia accordatami, ci aspetta un grande lavoro di rilancio del settore della trasformazione – ha sottolineato il Presidente Menta – La sinergia con Unaprol e Federolio completa la prima vera filiera dell’olivicoltura organizzata, lavoreremo insieme ai nostri partner per valorizzare l’olio extravergine d’oliva di qualità del nostro Paese”.