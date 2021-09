Giovedì 16 settembre 2021 - 14:52

Confronto Regioni-Patuanelli-Wojciechowski su caso Prosek croato

Caner: faremo opposizione e chiederemo riconoscimento per Tocai

Roma, 16 set. (askanews) – Confronto oggi a Firenze tra le Regioni, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e il commissario europe per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski sul caso sollevato dalla richiesta di protezione della menzione tradizionale per il vino croato Prosek e la conseguente difesa del prosecco italiano.“A nome di tutte le Regioni – spiega Federico Caner, coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ho chiesto di affrontare il tema del riconoscimento, che è molto delicato, prima di tutto nei confronti dei consumatori. Non è infatti ammissibile che, richiedendo una menzione tradizionale si conceda l’utilizzo di un nome che di fatto è già registrato ai sensi della normativa comunitaria ai fini dell’individuazione di uno specifico prodotto derivato da una determinata zona di produzione. Questa condotta non fa che creare confusione nel consumatore e minare le basi del sistema che regola la tutela delle indicazioni geografiche”.L’Unione Europea, infatti, ha emanato dei regolamenti a difesa delle denominazioni d’origine: “vogliamo dunque sapere come si inserisce questa richiesta nel sistema delle denominazioni già registrate, come quella del prosecco”. Al Ministro e al Commissario Caner ha già annunciato “che noi faremo opposizione nei tempi e secondo le modalità previste. Infine, se mai questo riconoscimento del Prosek dovesse passare, aprendo così pericolosamente la porta ad altri, siamo pronti a richiedere, a nostra volta, la menzione tradizionale anche per il Tocai. Questo vino, storicamente prodotto all’interno della denominazione delle terre delle Venezie, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia appartiene storicamente alle nostre Regioni”.