Mercoledì 8 settembre 2021 - 11:42

Vendemmia: Veneto -7% ma prima regione con 10,8 milioni ettolitri

Seguito da Puglia, Emilia Romagna e Sicilia

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 set. (askanews) – Nonostante un calo della produzione stimato in un -7% nel 2021, il Veneto si conferma prima regione produttrice di vino in Italia con 10.838 milioni di ettolitri prodotti. Seguono per quantitativi prodotti la Puglia (8.550 milioni di ettolitri, -5%), l’Emilia Romagna (6.707 milioni di ettolitri, -15%) e la Sicilia (3.986 milioni, +9%). Sono i dati che emergono dalle previsioni vendemmiali elaborate da Uiv, Assoenologi e Ismea e presentati oggi. Nel complesso, la produzione 2021 è stimata a 44,5 milioni di tonnellate con un calo del 9% sul 2020.A subire il calo maggiore, a causa delle gelate di aprile, la Toscana con un -25%, ma anche Lombardia (-20%), Umbria (-18%), Molise e Sardegna (-15%), Marche (-13%). Hanno visto un calo del 10% invece Lazio, Basilicata, Liguria, Piemonte e Trentino Alto Adige. Positivi i numeri solo per Sicilia con +9% e Calabria con +10%.