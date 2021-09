Mercoledì 8 settembre 2021 - 13:43

La piattaforma Made in Italy Irion Edm riceve menzione di Gartner

Nella ricerca annuale su migliori produttori per integrazione dati aziendali

Roma, 8 set. (askanews) – La piattaforma Irion EDM, sviluppata a partire dal 2004 dalla software house torinese Irion, ha ricevuto a fine agosto 2021 dalla statunitense Gartner – autorità mondiale nelle ricerche di mercato e nella consulenza informatica – la prestigiosa “Honorable Mention” all’interno del Gartner 2021 Magic Quadrant for Data Integration Tools, la ricerca annuale che segnala i migliori produttori di soluzioni software per l’integrazione dei dati aziendali.“Siamo molto soddisfatti per l’ambita menzione Gartner – commenta il CEO di Irion, Alberto Scavino – si tratta di un riconoscimento riservato a poche aziende nel mondo e Irion è l’unica europea. La nostra piattaforma end-to-end per la gestione dei dati aziendali è al 100% made in Italy e da sempre puntiamo sulla qualità del capitale umano”.La società torinese, nata nel 2004, con 150 dipendenti, 16 milioni di fatturato mantenuti durante il Covid, sedi a Milano e Madrid, è leader nel mercato del software Enterprise Data Management.L’azienda relizza soluzioni di la data integration aziendale: l’insieme delle azioni necessarie per unificare diverse sorgenti di dati e creare così una vista unica su un processo aziendale. L’integrazione consolida i dati in forme coerenti, fisiche o virtuali e ne permette l’utilizzo nelle applicazioni e nei processi aziendali.Le due grandi caratteristiche distintive di Irion EDM sono il paradigma software dichiarativo (grazie al quale è possibile specificare “cosa” deve essere fatto, senza dover specificare “come” grazie alla propria tecnologia DELT, un approccio rivoluzionario alla gestione dei dati) e l’essere guidato dai metadati (“metadata driven”): insieme rappresentano un salto generazionale rispetto ai sistemi tradizionali di data management, permettono di valorizzare il patrimonio informativo aziendale e di gestire, in modo agile e flessibile, l’evoluzione digitale del business.