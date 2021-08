Giovedì 19 agosto 2021 - 13:34

Tesla Model Y, anteprima italiana nello store di Milano

Prezzi a partire da 60.990 euro. Incentivi fino a 10mila euro

Milano, 19 ago. (askanews) – Anteprima italiana a Milano nello store di Piazza Gae Aulenti per Model Y, il suv Tesla di medie dimensioni. A seguire nelle prossime settimane sarà possibile vederla presso tutti gli store italiani. Fra le versioni più complete la Model Y Long Range All-Wheel Drive con 507 km di autonomia WLTP, un’accelerazione 0-100 km/h in 5 secondi e un prezzo a partire da 60.990 euro che permette di accedere fino a 10mila di incentivi in caso di rottamazione. La Model Y si può configurare e acquistare online e le prime consegne sono a settembre. All’interno, ampio spazio di carico, filtro dell’aria “medico” Hepa, tetto panoramico in vetro e la seduta alta creano una sensazione di spaziosità e offrono un’ampia visuale da ogni sedile dell’abitacolo. Il bagagliaio anteriore e i sedili della seconda fila ribaltabili interamente e con modulo 60:40 offrono un totale di 1,9 metri cubi di spazio di carico. Così come Model 3, Model Y non richiede chiavi, ma si connette al tuo smartphone per entrare e uscire dal veicolo con la massima comodità, con un’unica interfaccia touchscreen da 15 pollici all’interno per tutti i controlli dell’auto. Model Y si connette anche con l’app Tesla per funzioni come sblocco remoto, Summon, precondizionamento da remoto, rilevamento della posizione, modalità limite di velocità e molto altro. Baricentro basso, struttura rigida della carrozzeria e ampie zone di assorbimento urti e design aerodinamico sono fra le caratteristiche che rendono Model Y sicura ed efficiente. Model Y è compatibile con la rete Tesla di ricarica di oltre 6.000 Supercharger e Supercharger V3 ed è abilitata per gli aggiornamento software over the air.