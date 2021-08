Venerdì 6 agosto 2021 - 10:09

Pronta bozza di decreto su Direttore tecnico di Agenzia viaggi

Jelinic (Fiavet): finalmente accolte le nostre istanze

CONDIVIDI SU:





















Milano, 6 ago. (askanews) – La riforma della figura del “Direttore tecnico di Agenzia di Voaggi” si avvicina alla sua introduzione: il Ministero del Turismo ha presentato una bozza di decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i dettagli della nuova normativa. Si tratta di un passo formale fatto dopo un lavoro preparatorio al quale ha contribuito Fiavet-Confcommercio, chiamata a partecipare al rilancio di questa importantissima figura; e di un risultato importante per la battaglia storica condotta dalla Federazione degli Agenti di viaggio e delle imprese del Turismo per il riconoscimento del valore professionale di questa figura.“I criteri introdotti – spiega la presidente di Fiavet-Confcommercio Ivana Jelinic – prevedono, per chi ha già conseguito questo titolo, che non ci siano variazioni o nuovi oneri da adempiere. Per i nuovi professionisti, invece, saranno necessari alcuni requisiti ritenuti indispensabili”.Nel documento del Ministero sono previsti requisiti professionali che Fiavet-Confcommercio ritiene perfettamente idonei alla qualificazione professionale della figura del Direttore tecnico di Agenzia: la conoscenza delle lingue straniere, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, le competenze in geografia, legislazione e tecnica turistica e, infine, quelle in tecnologia e innovazione. Alle Regioni sarà demandato poi il compito di aggiungere eventuali istanze in modo indipendente nella legislazione regionale.“Finalmente con il Ministero del Turismo – conclude la presidente Ivana Jelinic – si arriva ad una intesa su una proposta di legge che soddisfa le istanze e le richieste di Fiavet-Confcommercio per troppi anni trascurate”. (nella foto: la presidente di Fiavet-Confcommercio Ivana Jelinic)