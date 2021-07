Martedì 20 luglio 2021 - 10:27

Mipaaf: firmato decreto per distribuzione alimenti ai bisognosi

Da Patuanelli di concerto con Orlando. Risorse per 40 mln di euro

Roma, 20 lug. (askanews) – È stato firmato dal ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, di concerto con il inistro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, il decreto ministeriale per il rifinanziamento del Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone più bisognose.Nel 2012 è stato istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, il Fondo nazionale indigenti e, in merito a questo, il Mipaaf elabora annualmente un Programma di distribuzione. Il perdurare della crisi economica, dettata dalla pandemia da Covid – 19 che ha interessato anche l’Italia, ha determinato un trend crescente delle persone che si collocano nelle fasce sociali meno abbienti.Per quanto riguarda l’anno 2021, le risorse assegnate al fondo risultano pari a 40 milioni di euro. A questo importo deve essere aggiunta la cifra di euro 6.900.000, quale importo residuo dell’anno 2020 generato da somme stanziate negli anni precedenti e non utilizzate (6,9 mln di euro).L’assistenza alle persone bisognose è assicurata anche dalle risorse messe a disposizione dall’UE attraverso il FEAD (Regolamento UE n.223/2014). L’interazione tra questi due fondi, nazionale ed europeo, ha permesso di alleviare le difficoltà dei cittadini italiani che attraversano questa difficile situazione.