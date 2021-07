Lunedì 19 luglio 2021 - 09:24

RSE: area sperimentale per studi su ricarica di veicoli elettrici

24 postazioni di costruttori diversi per flotta aziendale e test

Milano, 19 lug. (askanews) – Un’area sperimentale per la ricarica di veicoli elettrici con 24 postazioni realizzate da diversi costruttori: è l’infrastruttura realizzata da RSE presso la propria sede di Milano, in via Rubattino 54, con il duplice obiettivo, da un lato, di offrire un servizio di ricarica ai dipendenti, e dall’altro di analizzare le principali opportunità e criticità dei diversi sistemi nonché di sviluppare e testare sul campo soluzioni innovative di gestione. Le attività di ricerca proseguiranno fino al termine del 2022, e si inseriscono nell’ambito dei Progetti di Ricerca finanziati dal Fondo per la Ricerca sul Sistema Elettrico Nazionale su reti elettriche, generazione distribuita e veicoli elettrici.L’infrastruttura sarà inaugurata, in presenza il 21 luglio. L’evento, organizzato con il supporto di Cesi, prevede un convegno di studio per approfondire la tematica della mobilità sostenibile in ottica di transizione ecologica con esponenti delle istituzioni pubbliche nazionali e locali, delle principali associazioni di categoria e dei partner tecnologici coinvolti. Alle ore 10 si apriranno i lavori presso l’Auditorium Cesi, sempre in via Rubattino 54, con un intervento introduttivo dell’amministratore delegato RSE Maurizio Delfanti, che esplorerà il tema della mobilità sostenibile portando l’esperienza del mondo della ricerca e individuando le sfide che attendono il mondo politico, le amministrazioni, l’industria e tutti gli attori chiamati a promuovere e favorire un cambio di passo sulla via della decarbonizzazione. L’impegno dell’Autorità di Regolazione sul tema della mobilità elettrica verrà illustrato da Stefano Saglia, componente del Collegio di Arera. Seguiranno la presentazione di Domenico Villani, Divisione Test, Ispezione e Certificazione – KEMA Labs Executive vice president presso CESI, e l’intervento di Giuseppe Mauri, responsabile gruppo di Ricerca “Tecnologie ICT per le reti T&D”, sui risultati delle attività di ricerca di RSE.Si terrà a seguire una tavola rotonda sulla mobilità elettrica urbana, per analizzarne opportunità e ostacoli. Interverranno a questa sessione: Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia; Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano; Omar Imberti, coordinatore del gruppo e-mobility di ANIE; Francesco Naso, segretario generale di MOTUS-E; Camillo Piazza, coordinatore del comitato promotore di e_mob e presidente di Class Onlus.L’evento proseguirà quindi nell’area esterna, presso l’infrastruttura, per un simbolico taglio del nastro con gli esponenti delle istituzioni e un “test-charge” presso le colonnine di ricarica insieme ai partner tecnologici Be Charge, Calbatt, Fimer, Scame, S&H.