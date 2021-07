Mercoledì 14 luglio 2021 - 21:31

Mipaaf: ieri e oggi nuova riunione degli esperti agricoli del G20

In video conferenza

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 lug. (askanews) – Nell’ambito delle riunioni della Presidenza italiana del G20, il 13 e 14 luglio 2021, si è tenuta in video conferenza, la seconda riunione degli Esperti Agricoli (Agriculture Deputies Meeting), organizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.La riunione, si legge in una nota del Mipaaf, è stata aperta dalla presidente degli Esperti Agricoli, Graziella Romito, che ha relazionato sui lavori degli esperti scientifici del settore agricolo del G20 (MACS) e ha poi presieduto il negoziato sul Comunicato dei Ministri dell’Agricoltura del G20.Al centro della riunione i temi della resilienza e della gestione del rischio in agricoltura, analizzati a partire dai dati elaborati dalla FAO e dall’OCSE sulla base delle sfide affrontate dai Paesi G20 nel periodo della pandemia. I Paesi hanno sottolineato la necessità di strumenti adeguati a fronteggiare i vari tipi di rischi in agricoltura e il rafforzamento di sistemi di allerta precoce.I ministri dell’Agricoltura si riuniranno a Firenze il 16 settembre per l’Open Forum sull’agricoltura sostenibile e dal 17 al 18 settembre in occasione della riunione ministeriale che sarà dedicata alla sostenibilità e alla resilienza dei sistemi agricoli e alimentari.