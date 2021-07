Mercoledì 14 luglio 2021 - 21:34

Dop Montasio: in 2020 vendute 920mila forme, +10,35%

Il migliore risultato dell'ultimo quinquennio

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 lug. (askanews) – L’assemblea annuale dei soci del Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio Dop, riunitasi lo scorso giovedì 8 luglio al Centro Culturale Zanussi di Pordenone, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2020. Confermato l’incremento delle vendite e della produzione in crescita del 10,35% con 925.365 forme prodotte per 56 milioni di euro di fatturato al consumo. Un 2020 che nonostante la pandemia si è rivelato l’anno migliore dell’ultimo quinquennio.Le attività messe in campo dal Consorzio nella GDO hanno contribuito ad incrementare il consumo di Montasio anche nelle aree della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Aumenta la richiesta del formaggio PDM – Prodotto di Montagna – e del formaggio biologico, ma ad essere sempre più richiesta è la media stagionatura. Una spinta, questa, che porta il Consorzio a voler valorizzare maggiormente il sigillo “Quality Gold”, il marchio di qualità “superiore” impresso a fuoco dopo 100 giorni di lenta e controllata stagionatura.“I risultati raggiunti gratificano il percorso di rinnovamento intrapreso – afferma il presidente del Consorzio, Valentino Pivetta; abbiamo lavorato su più fronti focalizzandoci su tre principali pilastri: mercato nazionale, vigilanza e lotta alla contraffazione per tutelare l’identità del nostro prodotto legato al territorio di provenienza. Siamo fermamente convinti che sia indispensabile continuare a promuovere tutta la qualità del nostro formaggio – continua Pivetta – una qualità che deriva dall’efficienza di tutta la nostra filiera produttiva. In questo senso, attraverso un intenso e continuo dialogo con le istituzioni regionali, il Consorzio è entrato a far parte del “Board Enogastronomia FVG”, un progetto che punta proprio ad esaltare le eccellenze della nostra Regione. Continueremo quindi nell’opera di valorizzazione dei prodotti locali, della marca, del territorio, puntando sulla sostenibilità, tracciabilità di filiera, tutela dell’ambiente ma anche sul benessere animale e l’educazione nutrizionale a salvaguardia della salute dei consumatori”.