Arriva ItalyUntold, Think Tank che racconta le eccellenze italiane

In autunno il lancio al Senato e al Parlamento europeo

Roma, 13 lug. (askanews) – Una Italia oltre gli stereotipi e i cliché. Una Italia che si piazza nella top ten nelle classifiche mondiali nei settori della robotica, della cinematografia, dell’aerospaziale e della cultura. Una Italia che eccelle e che spesso però non viene raccontata. Per dare voce a questa parte di Belpaese “non raccontato” (untold, appunto) eppure così vivace ed attivo, nasce “ItalyUntold”, il Think Tank (centro studi) con sede a Bruxelles che riunisce professori, ricercatori ed esperti legati a varie Università e centri di ricerca, sia in Italia che all’estero.“Dopo anni di attività in giro per il mondo, a stretto contatto con diversi Paesi, ci siamo resi conto che la nostra Nazione spesso non viene rappresentata adeguatamente”, ha spiegato Francesco Briganti, presidente di ItalyUntold. “Il nostro obiettivo è narrare dunque l’Italia a 360 geadi, coinvolgendo i maggiori esperti nei loro settori di ricerca che, con dati alla mano, possano mettere in risalto i vari primati che il nostro Paese già vanta, e cambiare la percezione riduttiva o addirittura negativa, che a volte viene ad esso associato”.Il Think Tank conta ad oggi su un comitato scientifico composto da sedici membri, ognuno dei quali specializzato in una differente tematica. I risultati degli studi verranno presentati nel corso di convegni internazionali e presso le Ambasciate e i Centri di cultura italiana nel mondo e potranno essere consultati liberamente sul sito www.italyuntold. org in lingua italiana ed inglese.“L’Italia è uno dei principali contribuenti netti del budget dell’Unione Europea. Eppure solo pochi lo sanno. Siamo anche il secondo Paese europeo per l’export manifatturiero ed il terzo per quanto riguarda la produzione di satelliti” ha aggiunto Elisa Fenzi, Segretario Generale di ItalyUntold. “Sono questi gli “untold” che vorremmo mettere in luce attraverso le nostre ricerche, senza ovviamente negare od omettere i problemi del nostro Paese”.Il Think Tank ha già in programma due appuntamenti per l’autunno: un evento di lancio “in presenza” a settembre al Senato della Repubblica a Roma, e in ottobre al Parlamento Europeo a Bruxelles.