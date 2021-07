Lunedì 12 luglio 2021 - 17:41

Un italiano a guida Organizzazione internazionale vigna e vino

Luigi Moio, ordinario di enologia all'università di Napoli

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 lug. (askanews) – Un italiano è stato eletto oggi a Parigi presidente dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv) per i prossimi tre anni, succedendo alla brasiliana Regina Vanderlinde. Luigi Moio è professore ordinario di enologia presso l’Università di Napoli e direttore della sezione di scienze della vite e del vino della stessa Università.Da oltre 25 anni si occupa degli aspetti sensoriali, biochimici e tecnologici dell’aroma del vino. È autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche. Dal 1998 è esperto scientifico per il ministero delle Politiche Agricole. Dal 2009 al 2014 è stato presidente del Technology Expert Group dell’OIV (International Organization of Vine and Wine) e dal 2015 al 2018 della commissione enologia. È stato il secondo vicepresidente dell’OIV.È socio dell’Accademia dei Georgofili e dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. Autore di libri e articoli sugli aspetti scientifici dell’enologia, è spesso intervistato nelle trasmissioni della rete nazionale italiana su temi legati al settore vitivinicolo.Nel 2016 ha pubblicato per Mondadori il libro “Il respiro del vino”. Un saggio scientifico sull’aroma del vino che ha vinto diversi premi. Il libro è alla decima edizione con circa 30.000 copie vendute in Italia. Nel 2020 è stata pubblicata in Francia l’edizione francese del libro Il Respiro del Vino con il titolo: Le Souffle du Vin per la casa editrice Editions France Agricole.Nel 2001 fonda la cantina Quintodecimo dove produce vini di qualità con le denominazioni più prestigiose della Campania.