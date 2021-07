Lunedì 12 luglio 2021 - 12:22

Centinaio: 5 mln a settore apistico, primo passo e presto altri

Il sottosegretario a convegno di AgriReteService sul comparto

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 lug. (askanews) – “Ringrazio il presidente Mercuri e tutta la cooperazione per il grandissimo lavoro che stanno facendo, in questo caso per il settore apistico e del miele. Si va nella direzione in cui ho sempre creduto, ovvero una stretta collaborazione fra agricoltura e turismo. Avevo preso l’impegno di destinare parte dei fondi stanziati per aiutare i settori colpiti dalle gelate dei mesi scorsi anche agli imprenditori apistici. Pochi giorni fa è arrivata la conferma dalla Commissione Bilancio. Sono stati stanziati cinque milioni di euro per il settore, che non aveva mai usufruito di misure simili. È stato fatto un primo passo al quale spero ne seguano altri”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, partecipando al webinar “Alveare Italia – La straordinaria rete dei messaggeri del miele italiano”, iniziativa di AgriReteService, società di servizi di Confcooperative FedagriPesca, che ha coinvolto circa 25 tra associazioni e cooperative apistiche, presenti in dieci regioni italiane e che rappresentano circa 300.000 alveari (pari a circa il 20% del patrimonio apistico nazionale), tutte aderenti a Confcooperative.“È un progetto che mi è subito piaciuto. Avere dei messaggeri vuol dire avere ambasciatori – ha aggiunto il sottosegretario – persone competenti che parlano con entusiasmo del proprio lavoro e dell’intero settore. Purtroppo non tutti conoscono il ruolo delle api per il nostro ecosistema ed è per questo importante comunicare anche il ruolo dei produttori di miele e la qualità del prodotto italiano. Non si tratta solo di aiutare un segmento economico del nostro paese ma anche di tutelare l’ambiente e fare una scelta di vita”.