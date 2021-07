Venerdì 9 luglio 2021 - 09:41

“Il cambiamento climatico è una grave minaccia” (Daniele Franco)

Il ministro apre la seconda giornata di lavori al vertice di Venezia

CONDIVIDI SU:





















Roma-Venezia, 9 lug. (askanews) – Al G20 delle Finanze di Venezia l’attenzione è magnetizzata dal possibile accordo sulla tassazione globale e delle multinazionali, “ma ci sono anche altre questioni importanti per cui questo vertice è rilevante. Il cambiamento climatico è tra queste ed è al centro dell’agenda della presidenza italiana”, ha affermato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel suo intervento in apertura della seconda giornata di lavori.Il cambiamento climatico rappresenta “una grave minaccia per tutti nel mondo, bisogna agire adesso per la salute del pianeta.Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni – ha proseguito Franco – cambiando le nostre abitudini, la nostra capacità di rispondere rapidamente è cruciale”.Voz/Int9