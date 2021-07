Giovedì 8 luglio 2021 - 10:39

Mediobanca: in 2020 Veneto, Piemonte e Toscana top player export

Nonostante il calo subito a causa della pandemia

Roma, 8 lug. (askanews) – E’ stata il Veneto la principale regione esportatrice di vini nel 2020, con il 35,5% del totale delle vendite oltreconfine, più del doppio della seconda, il Piemonte con il 17,2%. La Toscana, terza regione, rappresenta il 15,5% dell’export nazionale di vino.Nell’anno della pandemia il Veneto ha subìto un calo dell’export del 3,3%, ma sono diminuite le vendite all’estero anche dei vini di Toscana e Lombardia. Fra le altre regioni il calo più consistente è dell’Umbria (- 24,2%), seguita dalla Valle d’Aosta (-21,9%), dalla Sardegna (-18,8%) e dalle Marche (-14,5%).E’ quanto emerge dal primo report congiunto sul settore vino e spirits presentato oggi dall’Area Studi Mediobanca, dall’Ufficio Studi di Sace e da Ipsos. In controtendenza, nel 2020, i vini del Trentino-Alto Adige, dell’Emilia-Romagna e del Piemonte con aumento delle vendite al di fuori del territorio nazionale. Anche sui conti delle aziende i tratti regionali lasciano la propria impronta. Il maggior Roi tocca agli abruzzesi (9,7%), piemontesi (8,6%) e veneti (7,8%). Best in class per solidità finanziaria i produttori toscani, con debiti finanziari pari ad appena il 26,8% del capitale investito. Grandi esportatori i produttori piemontesi (66,9%) e toscani (61,7%) che superano il 60% di export sul fatturato.