Mercoledì 30 giugno 2021 - 19:23

La Fintech MDOTM firma i Principles for Responsible Investment

É il primo advisor AI-Driven. Integrazione Ai con sostenibilità

Tolosa, 30 giu. (askanews) – Nell’ambito del costante impegno per integrare i criteri ESG (Environmental, Social, and Governance) nei processi d’investimento, MDOTM, leader europeo nello sviluppo di strategie d’investimento con l’Intelligenza Artificiale (AI), annuncia di essere diventato firmatario dei principi per l’investimento responsabile promossi dalle Nazioni Unite (PRI). MDOTM è il primo Advisor che utilizza AI nello sviluppo di strategie d’investimento ad entrare a far parte della principale rete internazionale di oltre 4000 investitori istituzionali che rappresentano complessivamente più 70 trilioni di dollari, impegnati a includere tematiche ambientali, sociali e di governance aziendale nelle proprie decisioni d’investimento.I modelli di MDOTM, informa una nota, sono utilizzati da investitori istituzionali quali banche, asset e wealth manager, fondi pensione, assicurazioni e family office, per un totale di oltre 700 milioni di euro in Asset under Advisory. Grazie a una tecnologia proprietaria, i modelli di MDOTM utilizzano l’AI per analizzare le correlazioni tra le asset class e monitorare le dinamiche di mercato, costruendo portafogli robusti e in grado di adattarsi ai cambiamenti. A seguito dell’impegno di MDOTM su tematiche di sostenibilità, questa tecnologia viene utilizzata per sviluppare soluzioni d’investimento ESG che beneficiano dell’efficienza portata dall’AI.Sin dall’inizio MDOTM si è dimostrata pioniera nell’integrazione dei criteri ESG nelle sue strategie d’investimento, promuovendo la ricerca scientifica attraverso l’MDOTM LAB, il laboratorio di ricerca della società che comprende oltre 30 ricercatori tra professori universitari, dottorandi e studenti di corsi di laurea magistrale. Recentemente, MDOTM ha proposto un nuovo approccio per integrare il rischio climatico nell’Asset Allocation con l’Intelligenza Artificiale alla giuria di S&P Global Academic Challenge, sponsorizzata da Portfolio Management Research e The Journal of ESG & Impact Investing.“Siamo in un’ottima posizione per guidare l’adozione di investimenti sostenibili con l’Intelligenza Artificiale nell’Asset Management”, afferma Tommaso Migliore, CEO e Co-Founder di MDOTM. “Siamo orgogliosi di fare questo passo avanti come primo AI-Driven Advisor firmatario degli UNPRI, forte segnale del nostro impegno per portare scienza, affidabilità e sostenibilità nei portafogli dei nostri partner istituzionali “.