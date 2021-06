Lunedì 28 giugno 2021 - 15:41

Veronica Vecchi presidente Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026

Giovannini ha firmato il decrerto di nomina

Roma, 28 giu. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e con la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha nominato i tre componenti di degnazione statale del Consiglio di amministrazione della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”. Si tratta di Veronica Vecchi, indicata alla carica di presidente, di Luigivalerio Sant’Andrea nominato amministratore delegato e di Valentina Favaretto. Le altre due nomine del Cda della società sono di competenza delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che congiuntamente hanno indicato Tommaso Santini e Angelo De Amici. Lo annuncia il Mims in una nota.Con lo stesso decreto il ministro Giovannini ha nominato tre dei cinque componenti del collegio sindacale della società: Enrico Brambilla alla presidenza, Raffaella Pallavicini e Giovanni Cioffi. Anche per il collegio sindacale gli altri due componenti sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno deliberato i nominativi di Elisa Carli e Patrick Bergmeister.La “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa” è una società pubblica vigilata dal Mims, costituita per la realizzazione delle opere infrastrutturali per i Giochi Olimpici invernali. Come previsto dal decreto legge n. 92 del 23 giugno 2021, all’esame del Parlamento, la società si occuperà anche dell’impiantistica sportiva connessa all’evento. Il decreto di nomina avrà effetto all’atto di perfezionamento della costituzione della società.