Federvini: bene accordo raggiunto su Pac, compromesso accettabile

Pallini: adesso attendiamo gli atti normativi definitivi

Roma, 25 giu. (askanews) – “E’ certamente un momento di soddisfazione – spiega Micaela Pallini, Presidente di Federvini – in una fase di rilancio e di ripresa e quindi di grande programmazione, ogni ritardo nell’accordo avrebbe complicato lo scenario. Adesso attendiamo gli atti normativi definitivi che siamo certi non tarderanno”.Dalle prime anticipazioni emergono novità molto importanti per una maggiore informazione del consumatore, con nuove regole fortemente sostenute anche con attività di autoregolamentazione promosse dal settore in materia di indicazione delle calorie, in etichetta, e della lista degli ingredienti on line.“L’e-label, cioè l’etichettatura elettronica della lista degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale – continua la Presidente Pallini – è un importante passo per una maggiore trasparenza delle informazioni ai consumatori, fortemente voluta dai produttori di vini e bevande a base di vino. L’accordo raggiunto è la conferma che il digitale offre grandi opportunità per informare meglio e di più, senza gravare sulla competitività delle nostre imprese”.“Esprimiamo un grande grazie al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Governo italiano – conclude Micaela Pallini – per l’impegno dimostrato, un plauso particolare ai rappresentanti italiani per l’enorme lavoro svolto ed il continuo confronto con la filiera produttiva. Come tutti i grandi accordi anche questo è basato su un compromesso che alla fine appare accettabile”.