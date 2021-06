Giovedì 24 giugno 2021 - 14:09

Mozzarella bufala campana Dop: da 2015 a oggi cresce del 21,6%

In 2021 produzione in aumento del 6% nei primi tre mesi

Roma, 24 giu. (askanews) – Dal 2015 a oggi la mozzarella di bufala campana Dop è cresciuta del 21,6%, a fronte della mozzarella di latte vaccino cresciuta nello stesso periodo del 9%. Lo ha detto Gregorio De Felice, direttore del Centro studi economici Intesa-San Paolo, intervenendo al convegno sui 40 anni del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop.Ad oggi, la mozzarella di bufala campana è il quarto prodotto agroalimentare a marchio Dop in Italia dopo Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma. Ed è uno dei formaggi più esportati: dal 2008 a oggi ha triplicato le esportazioni in Europa raggiungendo numeri lusinghieri: in Francia +255%, in Germania +252%, in Giappone 233%, nel Regno Unito +106%.Per quanto riguarda la produzione 2020, è rimasta invariata a 50mila tonnellate, mentre nel 2021 si è registrato un aumento del 6% nei primi tre mesi a fronte dello stesso periodo del 2020.