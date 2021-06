Mercoledì 23 giugno 2021 - 08:53

Ancora nessuna traccia del piccolo Nicola scomparso al Mugello

Oltre 100 uomini impegnati. Attivate torri faro ed elicotteri a rilevamento termico nella notte

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 giu. (askanews) – Ancora senza esito le ricerche di Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso misteriosamente da una casa del Mugello. Le forze dell’ordine sono state impegnate per tutta la notte nelle ricerche anche con l’ausilio di cani molecolari e attrezzatture sofisticate, senza però, riuscire a rintracciare il bimbo figlio di una coppia tedesca.Nelle ricerche sono impegnati oltre 100 uomini e donne a Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello, in provincia di Firenze. Le attività sono continuate anche nella notte con speciali torri faro ed elicotteri a rilevamento termico. La Prefettura del capoluogo toscano sta coordinando la complessa macchina organizzativa che dalle prima ore di stamane è impegnata in controlli palmo a palmo dell’area, che è boscosa e montana.Le ricerche sono seguite dai carabinieri del comando provinciale di Firenze e dai vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, il soccorso alpino e speleologico toscano. Le autorità hanno diffuso alla stampa la foto e i dati del piccolo, nato a Borgo San Lorenzo il 28 settembre 2019. Alle attività di verifica sta collaborando anche la Guardia di Finanza e nuove unità molecolari, con cani capaci di tracciare l’odore.Il controllo di un piccolo invaso lacustre nella zona di Molino di Campanara, piccola frazione di Palazzuolo sul Senio, non ha portato frutti. Già nel pomeriggio gli esperti sommozzatori dei Vigili del Fuoco avevano comunicato l’esito. A disposizione della macchina operativa ci sono droni con termosensori, scanner. Un elicottero della Marina e diversi droni del Soccorso Alpino continueranno fino alle ultime luci del giorno.L’Aeronautica Militare aveva fatto decollare poco prima delle 21 di ieri, dall’aeroporto militare di Cervia, un HH-139B del 15° Stormo. In una nota si spiegava che si tratta del primo intervento reale in una missione di ricerca e soccorso. La nuova versione dell’elicottero militare è dotato di nuove strumentazioni ed alcune soluzioni tecnologiche allo stato dell’arte che fanno dell’HH-139B uno degli assetti ad ala rotante più all’avanguardia in dotazione all’Aeronautica Militare.La richiesta di intervento era arrivata al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, che con le altre agenzie dello Stato è impegnato da diverse ore nella ricerca del bimbo di appena 21 mesi.Pie