Martedì 22 giugno 2021 - 13:54

Tridico: dal primo luglio online domanda per assegno unico figli

Codice fiscale e Iban i dati necessari

Roma, 22 giu. (askanews) – Per l’assegno unico familiare la domanda sarà disponibile sul sito dell’Inps “dal primo di luglio”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione al Senato sull’assegno temporaneo per i figli minori, spiegando che per presentare la domanda servono due dati: “il codice fiscale e l’Iban”.Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 danno diritto al riconoscimento degli arretrati a partire dal primo luglio 2021.Chi presenta la domanda dopo il 30 settembre riceverà gli importi cui ha diritto a partire dal mese di presentazione della domanda.