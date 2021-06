Martedì 22 giugno 2021 - 14:33

Patuanelli: Pac ostacolata da atteggiamento irrituale Commissione

Ora siamo abbastanza vicini a un accordo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 giu. (askanews) – La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella economica e sociale e «stiamo cercando di trovare un accordo in Europa sulla Pac post 2020, con difficoltà anche per una atteggiamento della Commissione che noi abbiamo ritenuto irrituale, perché la Commissione stimola l’accordo tra i colegislatori e non si schiera apertamente dalla parte di uno dei due colegislatori, cercando di far percepire come possibili obiettivi e risultati che non erano possibili viste le posizioni di Consiglio e Parlamento su alcuni elementi”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo a conclusione dell’assemblea nazionale 2021 di Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, svoltasi oggi alla Casa del Cinema a Roma.“Oggi siamo abbastanza vicini a un accordo che probabilmente avremmo già trovato se non ci fosse stato questo atteggiamento da parte della Commissione – ha detto Patuanelli – ma è un accordo che deve essere spinto rispetto alla necessità che ogni Paese ha di utilizzare degli strumenti messi a disposizione con la massima flessibilità adattandoli ai sistemi produttivi dei singoli Paesi perchè l’agricoltura italiana è distintiva, non è quella francese, polacca o dei paesi del Nord”.