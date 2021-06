Martedì 22 giugno 2021 - 14:23

Patuanelli: filiera avicola è modello filiera su cui investire

Vera sfida non è spendere ma investire risorse Pnrr, non a pioggia

Roma, 22 giu. (askanews) – “In Italia la dinamica del consenso spesso fa retrocedere chi ha responsabilità di Governo dall’onere morale della scelta. Bisogna dire che ci sono alcune filiere che vanno sostenute e altre invece no. Se vogliamo continuare con i sostegni a pioggia non facciamo il bene del Paese. Altrimenti, questri 230 miliardi non bastano. La vera sfida, infatti, non è spendere i soldi del Recovery, ma investirli. La filiera avicola è una filiera su cui investire”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo a conclusione dell’assemblea nazionale 2021 di Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, svoltasi oggi alla Casa del Cinema a Roma.“Una filiera come quella avicola ha saputo investire in quello che dopo è diventato una best practice, e lo ha fatto bene e prima”. Quella avicola “è una filiera che si è sempre sostenuta in modo autonomo e non ha mai avuto accesso ai contributi diretti del primo pilastro della Pac, e oggi con gli ecosistemi portati al primo pilastro anche la filiera avicola potrà avere accesso ai pagamenti diretti”.