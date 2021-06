Lunedì 21 giugno 2021 - 16:30

Patuanelli: sostenibilità agroalimentare si basa su innovazione

"Fase delicata, in prossimi 10 giorni speriamo in nuova Pac"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – “Siamo in una fase delicata che nei prossimi 10 giorni ci porterà ad avere una nuova Pac, almeno lo speriamo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stegano Patuanelli, intervenendo al webinar “Diritto al cibo. Per un’alimentazione sostenibile” organizzato dal Partito Democratico. Patuanelli, ha spiegato che “parlare di diritto al cibo è necessità e obbligo quasi morale”, sottolineando che si tratta di “un diritto sempre meno scontato non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche in EuropI e in italia. Chi fa politica non può non chiedersi quali siano gli strumenti da mettere in campo per invertire questa tendenza”.Patuanelli ha quindi parlato di tra pilastri: educazione, protezione del sistema agroalimentare e ambiente, necessari per far fare al settore primario “un passo avanti verso l’innovazione” che “come inserito nel PNRR, è la chiave di volta per la sostenibilità della produzione agroalimentare”.L’educazione alimentare, che deve essere rivolta ai più giovani, in modo che imparino a “riconoscere il percorso e il valore dell’accesso al cibo e il fatto che lo spreco di cibo che è inaccettbile”. La protezione del sistema agrolimentare italiano “tramite la consapevolezza della ricchezza delle nostre produzioni. La battaglia Nutriscore – ha sottolineato il ministro – non la si fa per motivi poco chiari ma perchè ha a che fare con la nostra capacità produttiva e del settore primario. Sono contrario a ogni accordo sul Nutriscore”.Nell’ambito della protezione dell’agroalimentare c’è anche il “garantire la legalità: no alle aste al doppio ribasso, velocizzazione del processo legislativo legato alle pratiche sleali, rafforzzmento di tutti gli strumenti per garantire i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo. Quando vogliamo proteggere il sistema agroalimentare dobbiamo proteggere anche la legalità”, ha detto Patuanelli.Infine, l’ambiente: “la sostenibilità ambientale, con quella economica e sociale è elemento fondante delle politiche, ma si deve partire da non confondere la protezione dell’ambiente con l’abbandono”, ha concluso il ministro.