Domenica 20 giugno 2021 - 12:11

E’ una giungla norme, serve una riforma che snellisca (Ruffini)

Il direttore dell'Agenzia delle entrate al Corriere della Sera

Roma, 20 giu. (askanews) – La riforma fiscale deve snellire la giungla di norme sulla materia. Questo è l’auspicio di Ernesto Maria Ruffini direttore dell’Agenzia delle entrate intervistato dal Corriere della sera, spiegando che il fisco deve essere “né amico, né nemico. Il Fisco deve essere equo ed efficiente”.“Nessuno può affermare di conoscere il sistema tributario nella sua interezza – aggiunge -, proprio per la sua complessità. Tutti dobbiamo districarci in una giungla di leggi confusa e a volte incomprensibile. Eppure, il Fisco tocca ogni fase della nostra vita, a partire dall’attribuzione alla nascita del codice fiscale e della tessera sanitaria, passando per la registrazione dei contratti di affitto e dall’acquisto della prima casa, dall’apertura di una partita Iva fino alla dichiarazione di successione. Proprio per questo è necessaria una riforma condivisa a cui tutti possano offrire il proprio contributo. Perché il Fisco riguarda tutti noi e il futuro della nostra comunità”.“Occorre sicuramente mettere mano alla giungla di norme che caratterizzano l’intero sistema tributario – prosegue -. Ma le leggi, da sole, non sono sufficienti a cambiare la vita dei cittadini. Anche la migliore delle norme senza un’amministrazione in grado di attuarla diventa inefficace. Alla pubblica amministrazione servono risorse infrastrutturali, capacità organizzativa e, dunque, risorse umane sempre più specializzate”.“Ho letto con attenzione tutte le proposte avanzate dalle varie forze politiche – conclude Ruffini – e mi pare che tutte, nessuna esclusa, rappresentino una fortissima esigenza di cambiamento e di semplificazione. Aspetti questi sui quali sono convinto si possa trovare una sintesi, come quella emersa in questi giorni per i titolari di partita Iva, di superare acconti e saldi e finalmente rateizzare i versamenti mese per mese”.Sen/Pie