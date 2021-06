Sabato 19 giugno 2021 - 12:35

Premio Ischia, Davide Colaccino vince nella sezione Comunicatore

Insieme a Mario Viola

Roma, 19 giu. (askanews) – Davide Colaccino e Mario Viola sono i vincitori del Premio Comunicatore, la sezione dedicata ai protagonisti della comunicazione istituzionale, aziendale e sociale della quarantaduesima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo ha deciso la giuria del Premio Comunicatore presieduta da Gerardo Capozza (segretario generale Aci).Colaccino è direttore degli Affari istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti. “Grazie al suo impegno e attraverso una nuova strategia di comunicazione – si legge in una nota – l’istituto è divenuto sempre più aperto ai media e alle istituzioni a partire dalla progettazione e dall’implementazione di nuovi asset di comunicazione”.Viola è direttore delle Relazioni esterne e Cerimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ad autore delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato nella difficile stagione della pandemia, che, si legge in una nota “hanno saputo trasmettere la vicinanza dello Stato ai cittadini in momenti di difficoltà e di disorientamento”.L’edizione 2021 del Premio si terrà il 3 e 4 settembre prossimi ad Ischia.