Sabato 19 giugno 2021 - 11:07

Coldiretti: raccolta grano con produzione -10%, prezzi in rialzo

Prezzi spinti da record storico export pasta

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 giu. (askanews) – Inizia in Italia la raccolta del grano: la produzione è stimata in calo del 10% nonostante l’aumento delle superfici coltivate. Lo spiega la Coldiretti che annuncia il via della trebbiatura nelle regioni del Mezzogiorno per poi proseguire verso nord.L’aumento della domanda di grano tricolore, sottolinea l’associazione degli agricoltori, è spinto dal record storico messo a segno dalle esportazioni nazionali di pasta che hanno fatto registrare un balzo del 15% per un valore di 3,1 miliardi di euro nel 2020 ma ad aumentare nel corso dell’anno sono stati anche i consumi interni saliti dell’8,9 % per effetto dell’emergenza Covid che ha favorito il ritorno in cucina con il piatto piu’ amato dalle famiglie.Una situazione che insieme all’elevata qualità del grano nazionale e alle proiezioni di calo nelle rese porta le quotazioni a valori tra i 29 ai 30 centesimi al chilo, all’inizio della stagione di raccolta.A colpire i campi nazionali sono stati in particolare i cambiamenti climatici che – evidenzia la Coldiretti – hanno provocato una riduzione delle rese con un raccolto che dovrebbe attestarsi attorno ai 6,5 miliardi di chili a livello nazionale su una superficie totale di 1,769 milioni di ettari coltivati fra grano duro per la pasta e grano tenero per pane e biscotti.Si tratta della coltivazione più diffusa nelle aziende agricole italiane con la Puglia che – spiega la Coldiretti – è la regione della Penisola con la maggiore produzione grazie ad oltre 360mila ettari seguita dalla Sicilia con 264mila ettari, mentre nel resto della penisola le coltivazioni sono concentrate in Emilia Romagna con 193mila ettari, in Basilicata con 122mila ettari, nelle Marche con 114mila ettari, in Toscana con 83mila ettari in Piemonte con 62mila ettari e in Lombardia con 60 mila ettari.Una trend spinto dalla crescente richiesta di prodotti 100% Made in Italy da parte dei consumatori. “L’allarme globale provocato dal Covid ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza – afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – occorre intervenire sulle fragilità presenti in Italia per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero in un momento di grandi tensioni internazionali”.