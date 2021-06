Venerdì 18 giugno 2021 - 12:36

Von der Leyen a Roma martedì con il via libera al Pnrr

Valutazione positiva settimana prossima per 7 piani nazionali

Lussemburgo, 18 giu. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in Italia martedì prossimo per consegnare al governo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con il via libera dell’Esecutivo comunitario, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Ecofin. Lo ha confermato la portavoce della Commissione Dana Spinant oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano online per la stampa, annunciando il programma delle visite di von der Leyen la settimana prossima nel quadro del “tour europeo per ‘Next Generation EU'”.I piani che riceveranno il via libera della Commissione la settimana prossima sono sette: quelli di Austria e Slovacchia, dove la presidente della Commissione si recherà lunedì, poi quelli di Lettonia, Germania e Italia martedì, e infine quelli di Francia e Belgio mercoledì, ha annunciato la portavoce.Loc/Voz/Int9