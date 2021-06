Giovedì 17 giugno 2021 - 15:25

Gentiloni: prossima settimana via libera Commissione a Pnrr Italia

Valutazione seria come su altri Paesi, pagelle saranno simili

Roma, 17 giu. (askanews) – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia riceverà il via libera della Commissione europea la prossima settimana. Lo ha confermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, interpellato sulla questione al suo arrivo all’Eurogruppo in Lussemburgo. “Mi aspetto una valutazione molto seria da parte della Commissione sul piano italiano, esattamente come quella sugli altri Paesi. Penso che alla fine le pagelle saranno molto simili, ma aspettiamo l’approvazione – ha aggiunto – perché finché nona arriva è bene essere prudenti”.