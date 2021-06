Giovedì 17 giugno 2021 - 10:42

Finedi Asset Management diventa società Benefit

Le edicole Quotidiana riferimento per comunità e territorio

CONDIVIDI SU:





















Milano, 17 giu. (askanews) – Finedi Asset Management, società attraverso cui il Gruppo MilanoCard detiene la proprietà delle edicole Quotidiana, è diventata società Benefit. Un percorso fatto di responsabilità sociale, impegno etico e accessibilità delle informazioni sul raggiungimento degli obiettivi, che sta portando le edicole del network Quotidiana ad essere dei veri e propri punti di riferimento per le comunità di quartiere. Quotidiana si è impegnata attivamente in questi campi redigendo un dettagliato Programma di Sostenibilità attraverso cui ha reso accessibile e verificabile agli stakeholders il proprio impegno per i Territori e le Comunità in cui opera.Nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale sono state messe in campo azioni specifiche: tutte le edicole del gruppo utilizzano unicamente energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e, attraverso la collaborazione con la società Anemotech, titolare del brevetto “The Breath”, si stanno installando in ogni edicola 4mq di tessuto in grado di assorbire lo smog e ripulire l’aria con una capacità di assorbimento degli inquinanti fino al 97,00 % e di neutralizzazione dei virus fino al 98,75%.Grande attenzione viene riposta anche alla riqualificazione urbana che viene perseguita attuando un restauro conservativo capace di mantenere invariata l’identità del chiosco, migliorandone l’aspetto estetico e riducendo così l’impatto negativo su ambiente e arredo urbano. Anche nella selezione dei fornitori il gruppo ha orientato la propria scelta verso quelle realtà che condividono la medesima missione sociale, privilegiando ad esempio chi produce packaging sostenibili e biodegradabili, e che a loro volta adottano un piano di responsabilità sociale.Non secondario, il tema della tutela dei rapporti umani, nel quale Quotidiana si è impegnata facilitando il ritorno nel mondo del lavoro delle persone che vivono in situazioni di fragilità. Inoltre, su questo tema Quotidiana rende disponibile un’ampia gamma di servizi alla persona, dalla baby-sitter alla badante, passando per l’elettricista o il giardiniere, per un concreto welfare di territorio. In ambito culturale, l’edicola, secondo Quotidiana, costituisce il mezzo attraverso cui veicolare e diffondere contenuti culturali mediante l’utilizzo di molteplici strumenti, che superino la logica del solo giornale valorizzando il grande potenziale degli editori, integrando incontri, dibattiti, proiezioni cinematografiche, performance teatrali e musicali, e tutelando quindi il vero valore culturale dell’informazione, che è il contenuto.Già da fine maggio 2021, le edicole Quotidiana hanno ospitato i primi dibattiti su temi di interesse in ambito economico e politico, diventando, in questo modo, luoghi di incontro e confronto capaci di creare aggregazione. Sempre nelle prossime settimane, in collaborazione con Cinema Bianchini, saranno proiettati gratuitamente, sugli schermi posti all’esterno di ogni edicola, cortometraggi e lungometraggi inediti, a partire da “Ali Dorate. I giorni del silenzio”, del regista e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory.A conferma del proprio impegno sociale Quotidiana ha istituito un Comitato Strategico per la Sostenibilità che si esprimerà nel corso dell’anno attraverso contenuti, proposte e idee volti al raggiungimento degli scopi sociali che l’impresa intende perseguire. Ogni anno sarà prodotta e resa pubblica dalla società una relazione che farà parte integrante del bilancio sociale di fine esercizio.Il Comitato Strategico per la Sostenibilità è composto da: Anna Puccio, consigliera di amministrazione di Finedi Asset Management srl, coordinatrice del Comitato Strategico per la Sostenibilità; Valerio Onida, costituzionalista, giudice costituzionale dal 1996 al 2005 e presidente della Corte costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005; Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction; Gaela Bernini segretaria generale della Fondazione Bracco; Chiara Bisconti, già presidente di MilanoSport; Giulia Biscossi amministratrice delegata Biscossi & Partners e esponente di Giunta della Camera di Commercio di Milano; Andrea Cancellato presidente di Federculture; Giorgio Fiorentini, docente di gestione dell’impresa sociale presso l’Università Bocconi; Giuseppe Frangi, presidente di Casa Testori e direttore di Vita; Maryan Ismail docente di antropologia dell’immigrazione, Maria Grazia Mazzocchi, presidente dell’ Associazione Museo City; Pierluigi Panza, scirttore; Andrea Vento, fondatore e managing director di Vento e Associati.“Crediamo in un’impresa in cui il raggiungimento del profitto deve avanzare parallelamente alla sostenibilità delle comunità e dei territori in cui è radicata. – spiega Edoardo Filippo Scarpellini, Amministratore Delegato del Gruppo MilanoCard – Oggi possiamo rendere il Mondo migliore tornando ad occuparci anzitutto del pianerottolo di casa, citando Goethe. Le sfide che chiamano le nostre coscienze sono vicinissime e accessibili, ognuno può sinceramente dare il proprio contributo senza rinunciare alla propria natura. Per farlo dobbiamo essere chiari, efficaci e capaci di camminare assieme ad altri. Ringrazio di cuore le persone, prima che personalità, che hanno deciso di aderire al nostro Comitato Strategico per la Sostenibilità, la loro adesione non era scontata, la loro esperienza è un dono “.“Impegnarsi socialmente è un dovere con cui è sempre più urgente confrontarsi sia come aziende sia come cittadini. Siamo altresì convinti che, un’impresa che decida di seguire questa strada, debba compierlo a fondo anche avvalendosi del contributo di una molteplicità di esperienze e conoscenze, perché il miglioramento delle Comunità e dei territori non può che essere frutto di una partecipazione di più soggetti – aggiunge Anna Puccio, coordinatrice del Comitato Strategico per la Sostenibilità – Per questo abbiamo deciso di dotarci di un Comitato Strategico per la Sostenibilità, costituito da menti brillanti dei settori e temi oggetto del Programma di Responsabilità Sociale, per i quali sono felice di apportare anche la mia esperienza all’interno di Quotidiana. Colgo l’occasione per ringraziare del prezioso supporto questo team di personalità di rilievo che, non da ultimo, rappresenta un panorama eterogeneo per genere, età, etnia e credo”.