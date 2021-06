Giovedì 17 giugno 2021 - 13:28

Federpesca: bene ok Ue a risoluzione Stancanelli su stock ittici

Segnale positivo, ora azioni concrete per tutelare il settore

Roma, 17 giu. (askanews) – E’ stata approvata ieri in Commissione Pesca del Parlamento Europeo l’iniziativa sulla “Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo” promossa dall’europarlamentare Raffaele Stancanelli. Iniziativa che sollecita la Commissione a raccogliere e aggiornare costantemente i dati scientifici relativi alla situazione degli stock con il diretto coinvolgimento degli operatori della pesca, e trovare i giusti strumenti per affrontare la problematica delle continue violazioni del diritto del mare nel Mar Mediterraneo, come accaduto in questi ultimi mesi e che hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, una minaccia tangibile per la flotta peschereccia dell’UE del Mediterraneo meridionale, mettendo a rischio la liberta’ personale dell’equipaggio e la sicurezza delle operazioni di pesca.Un’azione volta a richiedere alla Commissione di creare le condizioni affinché la salvaguardia delle risorse e la redditività delle imprese coesistano e camminino di pari passo per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi.“L’approvazione all’unanimità da parte della Commissione impegna tutte le forze politiche a trasformare questo voto in obiettivi concreti – spiega in una nota Federpesca – come la necessità di prevedere che qualsiasi politica che interessi il mare e le imprese sia declinata non solo in termini di sostenibilità ambientale ma anche di impatto sociale ed economico sulle imprese e l’occupazione”.“Come Federpesca siamo orgogliosi che il nostro evento organizzato a Novembre ‘Mediterraneo: una strategia europea per la Pesca nel Mare Nostrum’, cui sono intervenuti tutti i rappresentanti italiani della Commissione Pesca del Parlamento Europeo, abbia contribuito a porre le basi per un consenso unitario in merito all’approvazione dell’iniziativa parlamentare di oggi. La strada intrapresa è quella giusta. E’ necessario, da subito, che la Commissione Pesca lavori unitariamente anche per garantire tutele concrete al settore e sicurezza nel Mar Mediterraneo come le imprese italiane chiedono da anni”, conclude la Federazione nazionale delle imprese di pesca.