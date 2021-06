Giovedì 17 giugno 2021 - 17:15

Centinaio ad aceto balsamico Modena: difenderemo da ogni attacco

Visita nel distretto: seguiamo da vicino la vicenda slovena

Roma, 17 giu. (askanews) – Un focus sulla tutela delle denominazioni DOP e dell’IGP che tutelano i preziosi prodotti modenesi ed in particolare sui rischi e le criticità derivanti dall’iniziativa delle autorità Slovene attualmente al vaglio della Commissione Europea. Questi i principali temi su cui il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena ed il Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale si sono confrontati questo pomeriggio con il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Senatore Gian Marco Centinaio e l’Onorevole Benedetta Fiorini, Segretario della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.Incontro utile a portare all’attenzione del Governo italiano il valore del comparto, oltre un miliardo di euro, che occupa migliaia di posti di lavoro e che negli ultimi anni è stato oggetto di un attacco commerciale senza precedenti che chiede una risposta strategica, istituzionale e politica urgente e decisa.Il comparto aceti – Gli Aceti Balsamici valgono il 23% dell’export totale dei prodotti a Indicazione Geografica. L’Aceto Balsamico di Modena IGP esporta circa il 92% della produzione totale, per un valore di 1 miliardo di euro. La produzione certificata è di circa 96 milioni di litri. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP produce 12 mila litri per un fatturato di circa 5 milioni di euro all’anno. L’Aceto Balsamico di Modena è il quinto prodotto per valore ed il primo per l’export con ben il 92% della produzione che raggiunge l’estero.“Questi prodotti – ha affermato Centinaio – sono preziosi non solo per Modena, ma per l’intero Paese sia dal punto di vista economico che culturale e reputazionale e il Governo è determinato a difenderli contro ogni tipo di attacco: è una nostra priorità. Stiamo seguendo da vicino in particolare la vicenda slovena; come sistema Italia ci siamo già opposti alla proposta pervenuta a Bruxelles e siamo pronti a procedere con un ulteriore atto di opposizione qualora la Commissione dovesse approvare la normativa slovena. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale e questo comparto ne è la dimostrazione concreta. Sono certo che lavorando insieme, come abbiamo sempre fatto, otterremo importanti risultati”.“La nostra cultura, storia e tradizione è ineguagliabile – ha spiegato Mariangela Grosoli presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP – ed è comprensibile che in tutto il mondo cerchino di sottrarcela, rubandoci il valore morale ed economico dei nostri prodotti anche a costo di ingannare il consumatore. La tutela rappresenta quindi la nostra vocazione, fa parte del DNA del Consorzio; da anni siamo attivi in questo senso e oggi sentire il supporto diretto e personale delle Istituzioni e della politica ci dà una grande forza”.“Tutela legale e tutela attraverso azioni di comunicazione e valorizzazione – aggiunge Enrico Corsini Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP – perché solo sensibilizzando l’utente finale e creando consapevolezza nell’acquisto riusciremo a creare una coscienza indirizzata ai prodotti che garantiscono non solo l’origine e la tracciabilità di tutta la filiera, ma anche la salute essendo prodotti controllati e certificati”.