Mercoledì 16 giugno 2021 - 14:41

Via libera Ue al primo piano di Recovery, quello del Portogallo

Von der Leyen: pietra miliare sul più grande piano di rilancio Ue

Roma, 16 giu. (askanews) – Con una conferenza stampa congiunta assieme al premier del Portogallo, Pedro Costa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annunciato il parere favorevole dell’esecutivo comunitario al primo piano nazionale di ripresa e resilienza. “Si tratta di una pietra miliare”, ha detto, su quello che è “il più grande piano di ripresa della storia dell’Ue”, il programma Next generation Eu.Von der Leyen è impegnata in un tour tra le capitali dei primi Paesi che hanno presentato piani di Recovery, sui quali comunica personalmente il parere favorevole. A quanto si apprende, venerdì la Commissione dovrebbe annunciare le tappe della prossima settimana ed è circolata l’ipotesi che in Italia cada di martedì.Quanto al piano del Portogallo, ottenuto il via libera della Commissione ora l’approvazione formale spetta al Consiglio europeo, ha ricordato Von der Leyen.