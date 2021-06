Mercoledì 16 giugno 2021 - 15:09

Agroalimentare, Ruggero Lenti eletto presidente di Assica

Succede a Nicola Levoni, designata anche la squadra di presidenza

Roma, 16 giu. (askanews) – Ruggero Lenti è il nuovo presidente di Assica, l’associazione industriali delle carni e dei salumi aderente a Confindustria. E’ stato eletto oggi nel corso dell’assemblea annuale dell’associazione e subentra a Nicola Levoni, che ha ricoperto il ruolo dal 2015 ad oggi.L’elezione, avvenuta a scrutinio segreto, ha designato anche la squadra di presidenza, così composta: Lorenzo Beretta (Area Rapporti con La Distribuzione); Ivano Chezzi (Area Economica); Pietro D’angeli (Area Rapporti di Filiera); Donato Didonè (Area Sostenibilità), Romeo Gualerzi (Area Rapporti con i Consorzi); Claudio Palladi (Area Export); Filippo Villani (Area Sindacale); Giorgia Vitali (Area Giuridico-Sanitaria).“Sono molto onorato della fiducia accordatami, ancor di più pensando ai Presidenti che mi hanno preceduto e che hanno fatto la storia della salumeria italiana. Accolgo questa sfida con entusiasmo, lo stesso che mi ha accompagnato in questi anni di vita associativa e lo stesso che ho per il settore nel quale opero” ha detto il neopresidente.Tra i principali obiettivi quello di “comunicare ai consumatori, in modo sempre più chiaro e scientifico, la qualità dei nostri prodotti”, “migliorare in modo incisivo il dialogo con tutta la filiera, dall’allevamento fino alla grande distribuzione” e, sul fronte dell’export, continuare nel lavoro di “apertura di nuovi mercati per i nostri prodotti, oltre a mantenere salde le posizioni già raggiunte. Nel 2020, nonostante le difficoltà a causa della pandemia abbiamo comunque registrato nell’export una crescita a valore del +2,5%”.Ruggero Lenti, piemontese, laureato in medicina veterinaria all’Università di Torino, ha una vasta esperienza nel mondo associativo. In Assica ha ricoperto ruoli strategici come la Presidenza del gruppo merceologico salumi, dal 2010 al 2016, oltre alla Vicepresidenza dell’Associazione con delega all’area giuridico-sanitaria. È stato poi presidente di Piccola Industria dell’Unione Industriali di Torino, vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino, oltre che componente della giunta di Confindustria nazionale. E’ amministratore delegato e direttore generale della Lenti Rugger Spa, azienda di famiglia arrivata alla quarta generazione.