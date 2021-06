Martedì 15 giugno 2021 - 16:22

Paradosso contanti euro: giù pagamenti e sale domanda di banconote

Panetta rassicura: sopravviverà alla rivoluzione digitale

Roma, 15 giu. (askanews) – Nonostante il minore utilizzo dei contanti come mezzo di pagamento, durante la crisi “pandemica” nell’area la domanda di banconote in euro è aumentata. E’ “l’apparente paradosso” descritto da Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Bce nel suo intervento alla quinta conferenza internazionale sul contante della Bundesbank (“Cash in times of turmoil”).Un intervento imperniato alle rassicurazioni, sul mantenimento dell’uso del contante in futuro, da parte del principale responsabile alla Bce degli studi su un futuro euro digitale. “L’Eurosistema è impegnato a preservare il ruolo del contante. Stiamo adottando misure concrete – ha detto – affinché esso rimanga ampiamente accessibile e accettato come mezzo di pagamento, anche qualora fosse introdotto l’euro digitale”.La Germania è uno dei Paesi in cui la popolazione è maggiormente legata all’uso del contante e in cui molti guardano con una certa preoccupazione i propositi dietro al lancio delle valute digitali.“Nonostante la significativa flessione dei pagamenti in contante, fra il marzo del 2020 e lo scorso maggio la domanda di banconote in euro ha registrato un aumento significativo, pari a circa 190 miliardi di euro in termini complessivi e a 550 euro su base pro capite – ha rilevato Panetta -. Nella primavera del 2020 l’ammontare delle banconote in euro emesse dall’Eurosistema superava del 4% il valore medio registrato nel precedente quinquennio. La seconda ondata di infezioni ha ulteriormente alimentato la domanda di banconote, determinando, rispetto al profilo di crescita atteso, una accelerazione che ha raggiunto l’8 per cento alla fine del 2020”.E anche l’uso delle banconote nel periodo pre-crisi conferma l’importanza del contante come “riserva di valore – ha proseguito il banchiere centrale – oltre che come mezzo di pagamento”. Secondo stime recenti, prima della pandemia solo il 20 per cento dell’importo complessivo delle banconote in euro veniva utilizzato per effettuare pagamenti nell’area euro: in pratica solo una banconota su 5.“La quota di gran lunga prevalente, pari a circa 1.000 miliardi di euro, sarebbe infatti detenuta come riserva di valore e utilizzata solo sporadicamente per effettuare pagamenti o farebbe capo a soggetti residenti al di fuori dell’area. La funzione di riserva di valore – è l’ipotesi i Panetta – ha quindi presumibilmente contribuito a sostenere la domanda di banconote anche in una fase di forte aumento dei pagamenti digitali”.Panetta ha poi ammesso come il contante rappresenti lo strumento più indicato per garantire la privacy, mentre con l’espansione dell’economia digitale i cittadini nutrono timori crescenti sulla raccolta e l’utilizzo dei propri dati. “Infine, le banconote in euro rappresentano il segno più tangibile, il simbolo – ha detto – dell’integrazione europea. Date le sue molteplici funzioni, il contante svolge un ruolo fondamentale” ed è “agevole prevedere che esso sopravviverà alla rivoluzione digitale, continuando a essere utilizzato per molti anni a venire”.