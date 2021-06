Lunedì 14 giugno 2021 - 12:09

Volkswagen, Nordio: cambiamento auto epocale, serve lavoro squadra

Puntare su chiarezza comunicazione per combattere fake news

CONDIVIDI SU:





















Milano, 14 giu. (askanews) – “Il mondo automotive sta affrontando un cambiamento epocale e per gestirlo bene serve un lavoro di squadra. E’ una sinfonia da suonare tutti insieme”. Lo ha detto l’Ad del gruppo Volkswagen, Massimo Nordio, all’Automotive Business Summit del Sole 24 Ore che ha ricordato l’obiettivo di gruppo di arrivare alla carbon neutrality entro il 2050.Secondo Nordio per gestire il cambiamento in corso serve “chiarezza di comunicazione. In Italia le persone sono divise in due fra gli incuriositi dalle novità che non hanno abbastanza informazioni e quelli decisi ad abbracciare le novità, ma che sono spaventati dalle fake news che bisogna combattere con una corretta comunicazione”.