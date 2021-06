Lunedì 14 giugno 2021 - 15:03

Patuanelli in visita da 3A Latte Arborea: esempio filiera latte

Rafforzare vocazioni territorio tramite risorse Pnrr e Pac

Roma, 14 giu. (askanews) – Oggi il ministro delel politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha visitato in Sardegna, insieme alla vice ministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, l’azienda 3A Latte Arborea in Sardegna e ha incontrato l’amministrazione comunale di Arborea assieme ad una delegazione dell’attività Agricola Centro Sud Sardegna.“3A – spiega Patuanelli sul proprio profilo Fb – è un esempio di filiera del latte, una cooperativa che gestisce la produzione dal campo fino alla trasformazione del prodotto, puntando inoltre sulla filiera corta così da custodire qualità ed eccellenza. È un esempio di eccellenza locale proiettata sui mercati nazionali e internazionali”.“Abbiamo scelto di organizzare questa visita istituzionale perché volevamo incontrare e confrontarci con gli agricoltori, gli allevatori, i produttori sardi, con chi ogni giorno si impegna nello sviluppo agricolo e industriale della Sardegna. Il Movimento 5 stelle è una forza politica che vuole parlare ai lavoratori, alle imprese, ai cittadini, interagendo ogni giorno con chi si impegna a supporto delle filiere e dello sviluppo complessivo del sistema Paese. Sono state triplicate le risorse del PNRR – ricorda il ministro – destinate al settore primario puntando su progettualità importanti come le agroenergie e gli stessi contratti di filiera, abbiamo costruito al MiSE altrettante misure come Transizione 4.0, destinando gli incentivi anche al settore agricolo”.“È arrivato il momento di lasciarci alle spalle gli slogan e investire sul territorio, per non disperdere gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La cedibilità del credito d’imposta – prosegue – è un elemento voluto dal mondo delle imprese a livello trasversale, anche oggi ci hanno chiesto di continuare su questo percorso. Serve soprattutto alle micro e piccole imprese, ossatura del nostro sistema produttivo. Inoltre, rafforzare il concetto di filiera è l’obiettivo indispensabile per garantire reddito ai produttori e per rafforzare la logistica nel settore primario. Ogni territorio ha una vocazione che va protetta e rafforzata, e ora abbiamo l’occasione per farlo grazie alle risorse del PNRR e della PAC”, ha concluso Patuanelli.