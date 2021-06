Venerdì 11 giugno 2021 - 10:36

Confagri: il 17 giugno convegno su futuro aziende agromeccaniche

Organizzato con Uncai, unione nazionale contoterzisti agromeccanici

Roma, 11 giu. (askanews) – Il contoterzismo professionale in agricoltura e le sinergie tra le imprese agricole e quelle agromeccaniche saranno al centro del convegno “Le aziende agromeccaniche tra presente e futuro” che si terrà giovedì 17 giugno alle 10, in diretta sul canale YouTube di Confagricoltura.L’evento organizzato da Confagricoltura e UNCAI, Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici, è l’occasione per rafforzare l’accordo di collaborazione tra le due Organizzazioni e per analizzare le possibilità di cooperazione tra i due settori, nell’ottica di sviluppare un’agricoltura sempre più innovativa e competitiva.L’importanza di un’attività agricola realizzata con mezzi sicuri e sostenibili, la costituzione di un albo dei contoterzisti professionisti, la formazione 4.0 per le aziende agromeccaniche, l’innovazione, gli strumenti per gli investimenti e l’accesso al credito: questi i temi che si approfondiranno.Ad aprire i lavori sarà il direttore generale di Confagricoltura Francesco Postorino, dopo il quale seguiranno, tra gli altri, il presidente di UNCAI Aproniano Tassinari, il delegato di Giunta di Confagricoltura alle Politiche Agromeccaniche Donato Rossi, il presidente di Enapra, Ente di Formazione di Confagricoltura, Luca Brondelli di Brondello, il Brand President di New Holland Agriculture Carlo Lambro. E’ stato invitato all’evento il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Francesco Battistoni. Le conclusioni sono affidate al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.