Giovedì 10 giugno 2021

Orlando: blocco selettivo dei licenziamenti con intesa in maggioranza

"Inutile sparare ipotesi se non c'è convergenza"

Roma, 10 giu. (askanews) – Il blocco selettivo dei licenziamenti “E’ una strada possibile. Ma a questo punto credo che la discussione debba passare soprattutto nel confronto tra le forze politiche, è inutile sparacchiare ipotesi se poi non trovano la convergenza della maggioranza”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervistato ad Un giorno da pecora su Rai Radio 1.“Non è una gara – ha aggiunto – non è che se uno lo vuole prorogare a 13 anni è di estrema sinistra, non credo sia quello il parametro. Il problema fondamentale è capire il meccanismo più utile ad attenuare rischi e traumi”.Fgl/Int2