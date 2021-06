Mercoledì 9 giugno 2021 - 18:16

Giansanti (Confagri) ricevuto al Quirinale da Mattarella

Punto su situazione settore primario e nuove sfide agricoltura

Roma, 9 giu. (askanews) – Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, è stato ricevuto questo pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, nel settembre dello scorso anno, aveva partecipato alle celebrazioni del centenario della più antica Organizzazione agricola italiana.L’incontro di oggi, si legge in una nota di Confagricoltura, ha fornito l’occasione per fare il punto della situazione sul settore primario dopo oltre un anno di pandemia, ma anche per evidenziare le sfide dell’agricoltura italiana ed europea: dalla sostenibilità alla sicurezza alimentare, fino alla nuova politica agricola comune.Il presidente Giansanti ha rinnovato i ringraziamenti al Capo dello Stato per la grande attenzione riservata all’agricoltura e ai possibili scenari che si prospettano per le imprese del settore e l’economia italiana.