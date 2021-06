Sabato 5 giugno 2021 - 12:59

G7 Finanze, ministri posano in foto distanziati a vertice Londra

Ministro Franco rappresenta l'Italia, presente anche Gentiloni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 5 giu. (askanews) – Pausa di lavoro dei ministri delle Finanze del G7 a Londra, con foto rigorosamente distanziati in una riunione svolta in presenza mentre, sebbene allentate, permangano diverse limitazioni legate al Covid. Padrone di casa il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, mentre per l’Italia è presente il ministro dell’Econmia, Daniele Franco.Alla riunione partecipano anche il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, il presidente dell’Eurogrupo, Paschal Donohoe e la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva.I paesi avanzati stanno cercando soprattutto una posizione comune sul tema della tassazione delle multinazionali, da sostenere poi a livello globale in sede di Ocse e G20 (che è presieduto dall’Italia).