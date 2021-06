Giovedì 3 giugno 2021 - 15:45

“Quadro impietoso per Alitalia, indispensabili altri finanziamenti”

Lo rivelano i commissari della compagnia in Audizione alla Camera

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 giu. (askanews) – Alitalia ha pagato il 50% degli stipendi di maggio “mentre purtroppo l’altro 50% non siamo in grado di erogarlo perché siamo in atttesa di visibilità dei tempi di erogazione del finanziamento da 100 milioni di euro per poter dare seguito al pagamento dell’altro 50%”. Lo ha sottolineato il commissario di Alitalia Gabriele Fava nel corso di un’audizione alla commissione bilancio della Camera sul decreto sostegni bis.“La situazione è molto critica dal punto di vista economico – ha aggiunto -, perchè avremo anche il pagamento della quattordicesima che avrà un netto tra 22 e 23 milioni”.Dal canto suo il commissario di Alitalia Daniele Santosuosso, nel corso della medesima audizione alla commissione bilancio della Camera, ha detto che dai dati finanziari di Alitalia “emerge un quadro impietoso” evidenziando “come sia assolutamente indispensabile ottenere altri finanziamenti, in attesa che si completi l’iter della definizione dell’eventuale accordo con ITA”.fgl/sam